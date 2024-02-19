Kütahya'da Otomobilde 1 Kilo 600 Gram Kokain Ele Geçirildi
Kütahya'da yapılan bir operasyonda, otomobilin vites kısmında gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Kütahya'da, otomobilinde 1 kilo 600 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Narkotik köpeği "Thor" ile yapılan aramada, otomobilin vites kısmındaki bölüme gizlenmiş 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu değerlendirilen otomobilin sürücüsü B.B.S. (47), işlemleri için emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.