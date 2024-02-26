Kütahya'da Yolcu Otobüsünde 161 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şahsın üzerinde 161 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, çevreyolu üzerinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki M.M. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 161 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılacak. - KÜTAHYA