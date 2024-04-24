Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 15 Adli İşlem

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şahıs tutuklandı, 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda toplamda 22 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza, 1 gram kokain ve 2 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

İkametlerinde 7 gram metamfetamin, 5 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. 15 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU