Muğla'da Narkotik Operasyonunda 1,75 Gram Esrar ve 6,6 Gram Kokain Ele Geçirildi
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1,75 gram esrar ve 6,6 gram kokain ile birlikte diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 250 TL para, hassas terazi ve tabanca da bulundu. 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Muğla genelinde NARKO ekiplerince zehir tacirlerine yönelik 10 ayrı operasyonda; 1,75 gram esrar maddesi, 6,6 gram kokain maddesi, 3,22 gram skunk, kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, hassas terazi, tabanca, 8 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Yakalanan 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA