Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Üreten Eve Operasyon: Çok Sayıda Madde ve İklimlendirme Sistemi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma ekipleri iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üreten eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretildiğini belirledi. Söz konusu adreslere ekipler eş zamanlı baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında, bin 500 kilogram esrar, 121 kök ekili kenevir, 80 gram kokain ve 4 adet iklimlendirme kabini, 4 adet havalandırma sistemi, 4 adet led ışık sistemi ve havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili kaçan şüphelilerinde yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Kenevir Sarıçam Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title