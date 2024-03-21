Adana'da Uyuşturucu Üreten Eve Operasyon: Çok Sayıda Madde ve İklimlendirme Sistemi Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üreten eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde apartman dairelerinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretildiğini belirledi. Söz konusu adreslere ekipler eş zamanlı baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında, bin 500 kilogram esrar, 121 kök ekili kenevir, 80 gram kokain ve 4 adet iklimlendirme kabini, 4 adet havalandırma sistemi, 4 adet led ışık sistemi ve havalandırma sistemi ile kapalı alanda uyuşturucu imalatı için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili kaçan şüphelilerinde yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA