Tekirdağ'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene Bakırca Mahallesinde A.B.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet tüfek ele geçirildi.

Süleymanpaşa Topağaç Mahallesinde S.F. isimli şahsın kaba üst aramasında folyoya sarılı 1,5 gram kokain ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ