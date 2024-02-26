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Kütahya'da Otobüste 161 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 161 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Kütahya'da durdurulan otobüste yapılan aramada üzerinde 161 gram kokain ele geçirilen yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, çevreyolu üzerinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki M.M.(31) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 161 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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