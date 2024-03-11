Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 5 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 57 sentetik ecza ile 0,78 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.