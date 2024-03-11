Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Gözaltına Alındı
Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla ilgili operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 57 sentetik ecza ve 0,78 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda 5 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 57 sentetik ecza ile 0,78 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.