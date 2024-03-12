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Edremit'te Narkotik Operasyonu: 2 Zehir Taciri Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik operasyonda 2 zehir taciri yakalandı. Operasyonda 236 gram taş kokain ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan narkotik operasyonunda 2 zehir taciri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince yapılan analiz çalışması sonrasında operasyon düzenlendi. Edremit ilçe girişinde durdurulan araca yönelik yapılan operasyonda; 236 gram taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Narkotik Edremit Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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