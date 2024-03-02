Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 1007 sentetik ecza hap, 100 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H, E.H.B, M.Ö, Ö.K, K.A, D.D, T.A, Y.Y. ve E.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.