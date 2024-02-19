Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen bir tırda arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı arama sırasında tırın yakıt deposu araçtan söküldü.

Ekiplerce kesilerek açılan yakıt deposunda 33 paket içerisinde, 3 kilo 450 gram kokain, 17 gram skunk, 16 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.