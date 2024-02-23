Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin üzerinde toplamda 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 2 gram esrar, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira bulundu. Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 gündür takip ettikleri şüpheli B.B'yi (49) Meydancık Mahalle İncirli Caddesi'nde durdurdu.
Bu kişinin üzerinde yapılan aramada 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 2 gram esrar, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi.
Emniyette 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen B.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.