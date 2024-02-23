Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 gündür takip ettikleri şüpheli B.B'yi (49) Meydancık Mahalle İncirli Caddesi'nde durdurdu.

Bu kişinin üzerinde yapılan aramada 27,5 gram toz kokain, 12,7 gram taş kokain, 2 gram esrar, 14 adet uyuşturucu etkili yeşil reçeteye tabi ilaç ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 1100 dolar ve 1655 lira ele geçirildi.

Emniyette 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen B.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.