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Konak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kokain, esrar, uyuşturucu haplar ve para ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda F.C, (24) S.C. (24) ve D.K. (35) gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar kokain ve esrar, 171 uyuşturucu hap, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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