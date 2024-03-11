Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda kokain ve ecstasy hap ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst ve araç aramalarında 57 adet ecstasy ile 0,78 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda kokain ve ecstasy hap ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde 5 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 57 adet ecstasy ile 0,78 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU