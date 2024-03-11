Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalarda kokain ve ecstasy hap ile yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde 5 şahsın yapılan üst ve araç aramasında 57 adet ecstasy ile 0,78 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU