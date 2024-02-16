Isparta'da Yolcu Otobüsünde 1 Kilo 240 Gram Kokain Yakalandı

Isparta'da yolcu otobüsünde 1 kilo 240 gram kokainle yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Antalya- Isparta seferini yapan otobüsü durdurarak arama yapan ekipler, 1 kilo 240 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Isparta'da yılbaşından şu ana kadar uyuşturucu operasyonlarında 47 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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