Kütahya'da 3 Bin 16 Gram Kokain Ele Geçirilen Sürücü Tutuklandı

Kütahya'da aracında 3 bin 16 gram kokain ele geçirilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çevreyolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücülüğünü Eren D. (47) isimli şahsın yaptığı özel araçta yapılan aramada, 3 paket halinde 3 bin 16 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Eren D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA