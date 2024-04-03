YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimde uyuşturucu bulunduran ve kullanan şahıslar hakkında işlem yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde 5 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Düzce Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title