Samsun'da Narkotik Operasyonunda Kokain ve Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik dedektör köpeği ile araç, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda kokain ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de 2 şahsın araçlarında, evlerinde ve iş yerinde arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda; 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin E.Y. ve H.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN