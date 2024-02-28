Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce dedektör köpeğiyle bir otomobilde yapılan aramada, 110 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.