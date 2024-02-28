Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 110 gram kokain ele geçirildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce dedektör köpeğiyle bir otomobilde yapılan aramada, 110 gram kokain ele geçirildi.

Otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title