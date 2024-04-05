Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Dün, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 174 gram esrar, 1,1 gram skunk, 0,5 gram metamfetamin, 10,7 gram kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli bugün hakim karşısına çıkarıldı. Görülen davanın ardından 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA