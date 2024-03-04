Kütahya'da Polis Tarafından Kokain Ele Geçirildi
Kütahya'da polis ekipleri tarafından çevreyolu üzerinde durdurulan bir şahsın üzerinden 18,31 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kütahya'da polis ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan şahsın üzerinden 18,31 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevreyolu üzerinde durdurulan Murat Ö. isimli şahsın üzerinden, 2 parça halinde toplamda 18,31 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA