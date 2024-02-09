İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, esrar, uyuşturucu hap, kokain, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirireis Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Ekipler yaptıkları aramada, 148 gram esrar, 111 uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 kilogram sıvı halde sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ile 5 şarjör ve 50 bin lira para ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.