Kocaeli'nin 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerince Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde gerçekleşişken uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada; 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi, 24 bin 400 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şahıstan 5'i serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.Y, Ü.A, O.A ve G.K. isimli şahıslar ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.