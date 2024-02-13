Kapıkule Sınır Kapısında Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısına giriş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı otomobilin içerisinde, Kaptan Andrevo polis karakolunun gümrük görevlileri saklanan 47,92 kilogram esrar ve 3,34 kilogram kokaini yakaladı.

Kapitan Andreevo polis karakolu gümrük görevlileri Türkiye'ye çıkış yapmak üzere sınır kapısın gelen otomobilde yapılan incelemede 850 bin Euro değerinde esrar ve kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuyu araç koltukları arasına yapılan özel düzenekte gizlemişler

Sınır kapısında şüphe üzerine otomobil detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Kontrol işlemleri sırasında gümrük yetkilileri, arka koltukların arkasında elektrikli kilit açma mekanizmasına sahip özel olarak yapılmış bir depo keşfetti. Saklanma yerinden kuru yeşil çimen kütlesi içeren 72 paket ve beyaz toz halinde madde içeren üç paket ele geçirildi. Sırasıyla esrar ve kokaine yanıt veren saha uyuşturucu testleri yapıldı. Esrarın toplam brüt ağırlığı 47 kilo 920 gram, kokainin ise 3 kilo 340 gram olduğu belirtildi.

Yakalama ile ilgili, Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen soruşturma gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE