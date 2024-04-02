Düzce'de Narkotik Operasyonunda 41 Şüpheliye İşlem Yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı 3 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken, 41 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi 3 şahıs tutuklandı.

Çalışmalarda, bin 651 adet sentetik ecza, 27,23 gram esrar, 2 gram kokain, 104,1 gram metamfetamin ve 17,2 gram bonzai ele geçirildi. - DÜZCE