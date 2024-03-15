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Samsun'da Kokain Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda, İ.K. ve A.A. isimli şahısların evlerinde 320 gram kokain maddesi ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kokain maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bafra ilçesinde İ.K. ve A.A. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce farklı adreslerdeki şahısların evlerinde yapılan aramada 320 gram kokain maddesi ele geçirildi. İ.K. ve A.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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