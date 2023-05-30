Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'ten seçim değerlendirmesi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonucuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özyiğit, seçim sürecinde Yenişehir Gönüllülerinin çalışmalarından bahsederek, siyasi tercihi ne olursa olsun Yenişehir ailesinin yan yana duracağını ve farklılıkları zenginlik olarak kabul edeceğini belirtti.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonucuna ilişkin, "Siyasi tercihi ne olursa olsun Yenişehir ailesi daima yan yana duracak, ortak değerler etrafında buluşacak ve farklılıkları da zenginlik olarak kabul etmeye devam edecek" dedi.

Başkan Özyiğit, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonucuna ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Özyiğit, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde, değişimden yana kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza ulaşan, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere katkı sunan Yenişehir Gönüllülerimiz büyük bir takdiri hak ediyor. Gönüllülerimizin hepsi, toplumumuzun çeşitli kesimlerinden gelerek zengin bir mozaik oluşturdu. Seçim sürecinden sonuçların kesinleştiği saate kadar büyük bir disiplin ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüren Yenişehir Gönüllüleri'miz, farklı yetenekleri, deneyimleri ve bakış açılarıyla çalışmalarımıza değer kattı ve bizi daha güçlü bir hale getirdi. Yenişehir Gönüllüleri'miz ile birlikte sandık güvenliği konusunda iş birliği yaptığımız Türkiye Gönüllüleri'ne de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum.

Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta Yenişehir'imizde yüzde 74'ün üzerinde oy aldı. Bu büyük destek bizleri mutlu etti ve doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Seçimi elbette geride bıraktık. Sonuçların ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, hep birlikte, güzel bir yaşam alanı için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasi tercihi ne olursa olsun Yenişehir ailesi daima yan yana duracak, ortak değerler etrafında buluşacak ve farklılıkları da zenginlik olarak kabul edecek. Oy verme sorumluluğunuzu yerine getirerek demokratik sürece olan inancını gösteren her bir hemşerime bu duygularımla teşekkür ediyorum. Yenişehirlilerin gösterdiği demokratik duyarlılık ve katılım, şehrimizde güçlü bir demokratik kültürün ve anlayışın varlığını da gösteriyor. Bu da bizi elbette mutlu ediyor ve güzel bir geleceğe yönelik büyük umut veriyor."