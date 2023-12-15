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Bursa'da yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayıp Bursa'nın Yenişehir ilçesine ulaşan ve bu civarda da etkili olan orman yangınında zarar gören alanın 243 hektarlık bölümünde ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangının ardından sahayı temizleyip hazırlıklarını tamamlayarak fidan dikimine başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başlayıp Bursa'nın Yenişehir ilçesine ulaşan ve bu civarda da etkili olan orman yangınında zarar gören alanın 243 hektarlık bölümünde ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 22 Ağustos'ta çıkan ve 18 saat süren yoğun mücadele sonucu 23 Ağustos'ta söndürülen yangının ardından sahayı temizleyip hazırlıklarını tamamlayarak yaklaşık 4 ay sonra Yenişehir ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde fidan dikimine başladı.

Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, AA muhabirine, Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde başlayıp ulaştığı Yenişehir'de devam eden yangını söndürdükten sonra ölçüm çalışması yaptıklarını söyledi.

Yangının Bilecik il sınırları içinde 51 hektar, Bursa'da ise 243 hektar ormanlık alanda zarara yol açtığını belirlediklerini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Bursa ili sınırlarında kalan 243 hektarlık sahayla ilgili olarak 15 hektarlık alanda tabii gençleştirme, 130 hektarlık alanda suni gençleştirme ve 98 hektarlık alanda da endüstriyel plantasyon tedbirlerini yaparak sahayı tekrar yeşil vatana kazandırma ve orman alanı haline getirmek için çalışmalara başladık. Bu sahayla ilgili çalışmalarımızın sonucunda bu alanda 425 bin fidanı toprakla buluşturup yeşil vatana tekrar kazandıracağız. Bu fidanlarımızın 423 bini kızılçam fidanı, 2 bini de fıstık çamı fidanı olacak."

76 yangında 395 hektar ormanlık alanda zarar oluştu

Şimşek, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bu yıl 76 orman yangınının meydana geldiğini, 395 hektar alanın zarar gördüğünü anlattı.

Orman Genel Müdürlüğünün politikaları çerçevesinde bu alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmaları gerektiğini ifade eden Şimşek, "Yangınlar sonrasında hiç ara vermeden çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. İlk fidanlarımızı dikerek 2024 yılı içinde bu alanın tamamında çalışmalarımızı bitirip yeşil vatana tekrar kazandıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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