Fenerbahçe U15 Gelişim Ligi Elit Akademi U15 Takımı, Yenişehir'de Altınordu spor ile karşılaşacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Pazar günü saat 13.00'te Altınordu Yenişehir Ravil genç sahasında oynanacak maç, öncesi açıklamada bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Türk futboluna önemli oyuncular ve tesisler kazandıran Altınordu Spor kulübü Yenişehir ilçemizde modern bir tesisi hayata geçirmişti. Burada geleceğin teminatı olan gençlerimiz profesyonel kadrolar tarafından eğitilerek Türk futboluna kazandırılıyor. Fenerbahçe U15 Gelişim Ligi Elit Akademi U15 Takımı Yenişehir'de Altınordu spor ile karşılaşacak. Bu maça Bursa ve ilçelerini yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden minik futbolcu kardeşlerimiz ve ailelere katılacak. Başta genç sporcu kardeşlerime ve tüm spor severlere başarılı bir maç izlemelerini diliyorum" diye konuştu. - BURSA