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Diyarbakır'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle O.B. ile Y.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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