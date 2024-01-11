Bıçaklı kavga sonucu kadın öldü, koca gözaltına alındı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Petek A. (20), tartıştığı eşi Y.A. (24), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Y.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Y.A. ile eşi Petek A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., mutfaktan bıçakla eşi Petek A.'yı bıçaklayıp, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Petek A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Petek A.'nın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Y.A.'yı bir sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.