Bilecik-Yenişehir Yolunda Sona Gelindi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 16 yıl önce yapımına başlanan 37 kilometrelik Bilecik- Yenişehir yolunda sona gelindiği söyleyerek, yolun bu ay sonunda tamamının biteceğin müjdesini verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştüğünü ve kendisinden yıllardır bitmeyen Bilecik- Yenişehir yolunda tamamlanmasını istediğini söyledi. Yolun büyük bir kısmının bitmesi sadece kısa bir mesafe kaldığını anlatan Vali Aygöl, açılışın Ocak ayı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.

Öte yandan Bilecik'i Bursa ve aradan Ege Bölgesine bağlayan bu yolun önemine değinen Vali Aygöl, Bakan Uraloğlu'na gerekirse Karayolları çalışmalarının ertelenip Yenişehir Yolunun bitirilmesi için yoğunlaşılması gerektiğini söyledi. - BİLECİK