Bursa'da Usulsüz Avcılık Yapan Kişiye Yüksek Cezai İşlem

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan operasyonda usulsüz avcılık yaptığı belirlenen bir kişiye yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. Operasyonda ele geçirilen 41 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına salındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 41 sakanın ele geçirildiği operasyonda, usulsüz avcılık yaptığı belirlenen kişiye 73 bin 393 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Jandarma Komutanlığınca rutin denetimler sırasında Koyunhisar Mahallesi kırsalında bir kişinin ağ, kafes ve ses sistemiyle kuş yakaladığı belirlendi.

Bunun üzerine DKMP Bursa Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol Ekibi ve Yenişehir Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen operasyonda, şüpheli B.N. yakalandı.

"Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten hakkında işlem başlatılarak 73 bin 393 lira idari para cezası ve tazminat cezası kesilen B.N'nin kullandığı ekipmana el konuldu.

Usulsüz avlandığı tespit edilen ve sağlıklı olduğu görülen 41 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına salındı.