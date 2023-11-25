Diyarbakır'da Öğretmenler Günü Sergisi Düzenlendi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün el emeği sergisi düzenledi.

Yenişehir Belediyesi'ne bağlı Aziziye Mahallesinde bulunan Ahi Evran Hanım Evi Millet Kıraathanesinde görevli eğitmenler ve kursiyerlerin yapmış oldukları el emeği ürünler, dün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sergilendi. Öğretmenlerin, yeni neslin yetişmesinde büyük emekler harcadığını belirten Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Sosyolog Yasemin Ensari, düzenledikleri el emeği sergisiyle öğretmenlerin özverili çalışmalarını sergilediklerini belirtti. Ensari, "Öğretmenler Günü dolayısıyla Hanım Evi Millet Kıraathanemizde açmış olduğumuz el sanatları ve tekstil kurslarımızda eğitim veren öğretmenlerimiz ile kursiyerlerimizin el emeği ürünlerini sergiledik. Bu vesileyle sevgi, sabır ve vicdan ile çalışan; gelecek nesillerin hayatlarının mimarlığını yapan ve eğitimin kalbi olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi. - DİYARBAKIR