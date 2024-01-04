Bursa Yenişehir Belediyesi Ev Hanımlarına İşyeri Açıyor

Bursa Yenişehir Belediyesi ev hanımlarının yapmış olduğu ürünleri satabilmeleri için yeni işyeri açıyor.

Yenişehir'de ekonomiye katkı sağlaması için belediye tarafından kadınlara yönelik işyeri açılacak. Burada ev hanımlarının yapmış olduğu ürünler satılacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "" Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğini her yerde göstermek istiyoruz. Burada amacımız insanlara dokunmak. Cumhur ittifakı çatısı altında Yenişehir'de görev yaptığımız süre içerisinde hem gençlere, hem ev hanımlarına hem de büyüklerimize dokunmak istiyoruz. Yakında burasının resmi açılışını yapacağız. Yan taraftaki dükkanda hanımların yapmış oldukları gözleme çeşitlerimiz olacak. Burada ise erişte, tarhana, reçel, salça gibi bölgemize ait olan ürünlerin satışı olacak. Buradaki amacımız kar amacı gütmek değil, tamamen ev hanımlarına destek olmak ve bütçelerine katkı sağlamaktır. Ev hanımları evlerinde yapmış oldukları ürünleri getirip burada rahatlıkla pazarlayabilirler. İlçemize hayırlı olsun, ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi. - BURSA