Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan K.T. ve O.K. isimli şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan kazı malzemelerine el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. (36) ve O.K. (40) isimli şahıslar ormanlık alanda kaçak kazı gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelileri suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan 1 adet çekiç, 1 adet çapa, 1 adet murç ve 1 adet levye jandarma tarafından el konulurken, kaçak kazı yapan şüpheliler ise gözaltına alındı. - BURSA