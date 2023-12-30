Bursa'da Alzaymır Hastası İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 90 yaşındaki alzaymır hastası için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kızılhisar Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Arif Çelik'e (90) öğlen saatlerinde yemek getiren yakınları Çelik'in evde olmadığını fark etti.

Bir süre bekleyen Çelik'in yakınları, yaşlı adam dönmeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, BAKUT, AKUT ve İHH arama kurtarma ekipleri ???????alzaymır hastası olduğu belirtilen adamı bulmak için çalışma başlattı.