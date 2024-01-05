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Bursa'da Eğitim Uçağı Tarlaya Mecburi İniş Yaptı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenişehir Pilot Bursa Ulaşım Güvenlik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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