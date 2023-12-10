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31 yıl hapis cezası bulunan adam, 12 yıl sonra yakalandı

10 Aralık 2023 09:09 Son Güncelleme: 09:11 Abone Ol

Bursa'da 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, 12 sonra yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmasında 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Levent Turhan'ın (53), Soğukkuyu Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Levent Turhan'ın 2. Fırat Caddesi'nde bir binada yaşadığı belirlenince polis ekipleri, fiziki takip başlattı. Bölgede denetimleri sıklaştıran ekipler, Turhan'ı evinden çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Diğer yandan, Yenişehir ilçesinde şubat ayında meydana gelen 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı' suçundan da yakalanması olduğu belirlenen Levent Turhan'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.