Engelli Takımı 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nda İlk Maçını Kazandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda engelli bireylere farkındalık oluşturmak için turnuvaya katılan engelli takımına ilçe halkından büyük destek geldi. Turnuvaya katılan Engelliler Derneği ilk maçını kazandı.

Yenişehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor ilçe müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nın startı verildi. Engelliler Derneği ile Yıldırım Gayrimenkul arasında oynanan ilk maçı Engelliler Derneği 3-0 kazandı.

Engelliler Derneği oyuncularından Osman Safa Kaya yaptığı açıklamada, "Ben bu voleybol maçının çok iyi geçmesini istiyorum. İnşallah bu böyle devam edecek. Biraz heyecanlıyım, turnuvada oynamak istiyorum" şeklinde konuştu. Engelliler Derneği Kaptanı Gufran Can Durgut ise, "Böyle bir atmosferde, bu seyirciye karşı oynamak çok onur verici bir duygu" dedi.

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak da, "Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği olarak ilçede düzenlenen voleybol turnuvasına biz de engelliler derneği olarak bir takım çıkarttık. Engelli kardeşlerimiz de bugün buradalar, bir farkındalık oluşturmak amacımız, güzel de oldu. Engelli kardeşlerimiz forma giydiler. Fiziki sıkıntılarından dolayı elbette oynamayacaklar. Engelliler Derneği adını duyunca Yenişehir'deki tüm voleybolseverler, biz de bu takımda oynamak istiyoruz dediler, güzel bir takım oluştu. Amacımız engellilere dikkat çekmekti, bunu başardığımıza inanıyorum" diye konuştu.

Düzenlenen turnuva hakkında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeni ile tek devrede 8 takımın katıldığı bir turnuva düzenlendi. Bizlerde bu akşam açılış maçına geldik, dostça, güzel bir turnuva olmasını temenni ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" açıklamalarda bulundu. - BURSA