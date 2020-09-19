Orman yangını (2)
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Orman yangını (2)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

19.09.2020 23:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:27

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Şeytan Sofrası'nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." dedi.

Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.

Orman yangını (2)

Kaynak: AA

AA Editörü - Suat Salgın
Suat Salgın
AA Editörü
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