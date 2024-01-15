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Ayvalık'ta silahlı yaralama zanlısı polis operasyonuyla yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla yaralama suçuna karışıp firar eden zanlı polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonrasında yapılan aramada 1 adet tabanca ve iki adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla yaralama suçuna karışıp firar eden zanlı polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ayvalık'ta U.A'yı zorla aracına bindirip, bacaklarına tüfekle ateş ettikten sonra firar eden E.V. polisin başarılı takibi sonrasında gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Operasyon sonrasında yapılan aramada 1 adet tabanca ve iki adet şarjör ele geçirildi.

Şüpheli, Ayvalık'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan sorgulamasının ardından E.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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