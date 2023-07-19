Ayvalık Belediyesi 6 Ayda 3 Bin 58 Can Dosta Dokundu

Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 6 ayında 3 bin 58 can dosta dokundu, kısırlaştırdı, tedavi etti, aşıladı ve yaşattı. Ayvalık'ta toplam 527 hayvan kısırlaştırıldı ve 2 bin 531 hayvana sağlık hizmeti verildi.

Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 2023 yılının ilk 6 ayında 3 bin 58 can dosta dokundu, kısırlaştırdı, tedavi etti, aşıladı ve yaşattı.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, 6 aylık istatistikleri paylaştı. Yılın ilk altı ayında 3 bin 58 can dost tedavi edildiği Ayvalık'ta 362 Kedi, 165 köpek olmak üzere toplam 527 hayvan kısırlaştırıldı.

1455 kedi ve 1076 köpek olmak üzere toplam 2 bin 531 hayvana sağlık dokunuşunda bulunan ekipler, acil müdahale, iç dış parazit ve tedavi süreçlerini titizlikle yönettiler.

Ülke genelinde sokak canlısı popülasyonun ve nüfusa oranının en yüksek olduğu kentlerden biri olan Ayvalık'ta, sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği dahilinde sürdürdüklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2023 yılının ilk 6 aylık süresince toplam 3 bin 58 can dosta dokunmuş olmanın İlçe Belediyesi imkanlarıyla önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen 3 bin 58 can dostu ve barınağın diğer sakinlerinin de sahiplendirilmesinde daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin "Vatandaşımızdan Bizim Masa birimimize, çağrı merkezimize, direk başvuruyla ve Whatsapp hattımıza bildirilen yaklaşık 1500 talebe geri dönüş sağlanmıştır. Ayrıca; 6 aylık süreçte Mama Makinemizde ürettiğimiz günde ortalama 150 kilogramdan yaklaşık 27 ton mama da sokak hayvanları için kullanıldı. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda iyi niyetli hayvanseverlerimiz ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir ve bu koordinasyon bizim için çok değerli. Hayvanseverlerden gelen tüm yardım ve destekler için de hepsine teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR