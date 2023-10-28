Ayvalık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Ayvalık Kaymakamlığı tarafından organize edilen yürüyüş, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Ayvalık Kaymakamlığınca organize edilen yürüyüş, Deniz Hudut Kapısı önünden başlayarak, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

İlçe Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra daire amirleri, öğretmen ve öğrencilerle yüzlerce Ayvalıklının ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüş sırasında yol kenarındaki vatandaşlar korteji alkışladı. Ayvalık Belediyesinin önünden geçerken belediye çalışanlarınca kortejin üzerine atılan binlerce konfeti ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kortej, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığı sırada ay yıldızlı bayraklarla süslenen Ayvalıklı yüzlerce balıkçı ve yolcu teknesi, denizden geçiş yaparak halkı selamladı.

Ayvalık Belediyesinin 1923 zeytin fidesi dağıttığı meydanda, belediye bünyesindeki Mahalle Evleri'nde kurs gören kadınların yaptığı ay yıldızlı bileklikler de hediye edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öncülüğünde protokol üyelerinin çelenk bırakmasıyla etkinlik sona erdi.