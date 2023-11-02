Ayvalıklı umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden kutsal topraklara Umre ziyareti için gitmek isteyen 27 kişi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023-2024 yılı Özel Balıkesir Umre Turu'na Ayvalık'tan katılan 27 kişi sabah saat 05.30 da otogar önünde İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından düzenlenen mini bir etkinlik ve yapılan dualarla uğurlandı.

Umreye gidecek vatandaşlara dini konularda rehberlik yapmak üzere Küçükköy Camii İmam Hatibi İlhan Köse de görevli olarak kutsal topraklara gitti.

Umre ziyaretini gerçekleştirecek olan 27 vatandaşın önce kutsal şehir Mekke, ardından peygamber şehri Medine'yi ziyaret edeceği öğrenilirken, umrecilerin üç haftalık ziyaret sonunda 24 Kasım' da Türkiye'ye dönecekleri bildirildi.

Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit yaptığı açıklamada, 2024 yılında hacca gidecek olan vatandaşların belirlenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığında Hac kuralarının da çekildiğini ve kuraların akşam saatlerinde e-devlet üzerinden kendilerine bildirileceğini söyledi. - BALIKESİR