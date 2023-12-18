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MHP Ayvalık İlçe Başkanlığına Hasan Ustalı getirildi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı görevine genç siyasetçi Hasan Ustalı getirildi. Ustalı'nın göreve gelmesi parti içinde memnuniyetle karşılandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı görevine partinin dinamik ve genç isimlerinden biri olan Hasan Ustalı getirildi. Uzun süredir MHP Ayvalık İlçe Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Ustalı'nın, ilçe başkanı olması ise parti içinde memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık'ın tanınmış siyasetçilerinden ve MHP İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Sıray'ın, görevi bırakması üzerine, bayrağı genç siyasetçi Hasan Ustalı aldı.

MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Ayvalık'a gelerek ilçe başkanlık görevini mini bir törenle Hasan Ustalı'ya teslim etti.

MHP Ayvalık İlçe Başkanlık binasında gerçekleşen görev teslimi sırasında uzun yıllar partinin İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Sıray, ilçe yöneticileri ve partililer de hazır bulundu.

Törende konuşan Mehmet Sıray, kendisine tevdi edilen görevi, en yakın mesai arkadaşlarından biri olan genç bir isime devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mehmet Sıray gibi deneyimli bir isimden almanın sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Hasan Ustalı, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti kuralları çerçevesinde, partimizin ölümsüz lideri başbuğumuz Alparslan Türkeş'in çizdiği yolda, bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, vatanımızın bütünlüğü ve geleceğimizin teminatı için el birliğiyle sürdürdüğümüz mücadelemizin bir neferi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün İl Başkanımız Niyazi Tunç'un bana verdiği görevle partimizin bayrağını en üst seviyedeki burçlara ulaştırabilmek için yönetim kurulumuz ve partililerimizle her zamankinden daha fazla çaba göstereceğimizden hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. İnanıyorum ki, bu sinerjiyle; her şeyden önce sevdiğim, değer verdiğim ve saygı duyduğum Mehmet Sıray ağabeyimin de destekleriyle 31 Mart yerel seçimlerini Cumhur İttifakı olarak Ayvalık Belediyesi'ni, iktidar nimetlerinden hak ettiği payı alabilmesi adına kazanacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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