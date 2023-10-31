Ayvalık, Cunda Arkadeniz Plajı'yla Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı

Ayvalık'ta düzenlenen, Ayvalık Belediyesi Cunda Arkadeniz Plajı'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye Yelken Federasyonu'nun Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 Yarışları, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu eşliğinde sona erdi.

4 gün süren yarışlarda her yaş kategorisinden yüzlerce sporcu, Ayvalık'ın mavi sularında ve meşhur rüzgarında kendi kategorilerinde ter döktü.

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı gün gerçekleştirilen ödül töreni, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, sporcular, aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Tüm sporcuları ayrı ayrı tebrik eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ı bir su sporları merkezi haline getidiklerini ve başarıdan başarıya koştuklarını söyledi. Ergin, "Tüm sporcuları yürekten kutluyorum. Ayvalık'ta sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.