Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta firari şahıs polis operasyonuyla yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası ve silahla tehdit olayı nedeniyle firari olan şahıs polisin şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca kasten adam öldürme suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve bir başka olayda da silahla tehdit suçundan firari olduğu öğrenilen K.K. (53) isimli şahıs, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından yapılan fiziki takibin ardından, bugün sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçeye bağlı kırsal bir mahallede yakalanan ve üzerinden bir adet ruhsatsız silah çıktığı öğrenilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki suç ve suç unsurlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burhaniye Balıkesir Ayvalık Güvenlik Ceza Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumartesi kuyumcu açık mı 2024? Hafta sonu kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kuyumcu çalışma saatleri 2024! Güldür Güldür Show yok mu? Güldür Güldür Show neden yok? Bugün Güldür Güldür Show yeni bölüm yayınlanacak mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title