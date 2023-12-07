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Engelliler Derneği Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, dernek üyeleri ve engelli kursiyerler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ganigil'den kurum işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi bünyesindeki engelliler İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı çerçevesinde gerçekleşen ziyaret, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil'in konukseverliğiyle gerçekleşti. Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce ve BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğündeki ziyarette; dernek üyesi ve AHEM bünyesinde iş atölyelerinde faaliyet gösteren engelli kursiyerler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ganigil'den kurum işleyişi hakkında bilgiler aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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