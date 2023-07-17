Ayvalık'ta çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti, tatilciler de destek verdi. Yangının nedeni elektrik hattındaki kıvılcımlar olabilir.