Ayvalık'ta çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü
Güncel Haberler
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 6 hektar alan zarar gördü. Yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti, tatilciler de destek verdi. Yangının nedeni elektrik hattındaki kıvılcımlar olabilir.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dün gece otlukta başlayıp, ağaçlara sıçrayan yangında 6 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nilgün Kaya - Güncel
Balıkesir Hisarcık İtfaiye Ayvalık Güncel Haberler